Роспотребнадзор изменил правила для прибывающих из-за рубежа россиян

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу с 21 апреля. До 1 мая это требование будет затрагивать Турцию и Танзанию, а после указанной даты будет касаться всех стран.

Относительно процедуры сообщается, что гражданам будет необходимо пройти исследование методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Результаты нужно загрузить на единый портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». При этом интервал между сданными тестами не должен быть не менее суток.

Также в постановлении указывается, что руководителями территориальных органов Роспотребнадзора в аэропортах будет организована выборочная проверка иностранцев на коронавирус.