Телеведущую и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Водонаева опубликовала фотографию, на которой она была запечатлена стоящей рядом с врачом скорой помощи.

«Не теряйте меня. Меня увозят в больницу», — написала телеведущая в подписи к снимку.

В следующей сторис Водонаева сфотографировала больничную палату и написала «Все хорошо», а примерно через час после этого телеведущая рассказала, что ее госпитализировали, поскольку у нее проявлялись признаки инсульта.

«Сначала я не могла говорить: у меня западал язык и была невнятная речь. А сейчас я уже разговариваю, и со мной все в порядке... И сейчас меня будут обследовать, за мной уже приехали», — призналась Водонаева. На записи видно, что она часть слов выговаривала с трудом.