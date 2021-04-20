Один человек убит, двое ранены при стрельбе в Нью-Йорке

Один человек погиб, еще двое ранены при стрельбе в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Патрика Райдера.

Инцидент произошел в офисном помещении супермаркета Stop&Shop в Уэст Хэмпстед.

«Стрелявший скрылся», — сказал Райдер.

Отмечается, что получившие ранения были доставлены в больницу. Близлежащие школы были закрыты, в районе ведутся розыскные работы, местных жителей попросили не выходить на улицы.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. Стрелка в Техасе еще не обезвредили.

Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район. Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.