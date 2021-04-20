Аналитики туристических бронирований выяснили, как изменились предпочтения россиян

Аналитики рассказали об изменении запросов россиян на туризм в связи с пандемией коронавируса, сообщает mk.ru.

По информации издания, цены на все туры за рубеж и внутри России выросли на 10–90%, в связи с сокращением количества доступных направлений, объема авиаперевозок и отсутствием чартеров.

Популярные среди россиян направления так же изменились: предпочтения теперь зависят не только от цен, но и от условий въезда в страну.

Как отмечает издание, российские туристы, собираясь на отдых за границу, перестали бронировать жилье заранее. Теперь они выкупают тур не ранее, чем за три недели до его начала.

Аналитики также подчеркивают, что теперь туристам приходится учитывать время, потраченное на пересадки, если отсутствует прямое авиасообщение между странами, а также время, которое уйдет на карантин и сдачу ПЦР-тестов. В связи с этим россияне стали выбирать более длительные туры для отдыха за рубежом: не 7-12 ночей, как раньше, а 15-20.

Также издание дополняет, что теперь российские туристы стали на 35-40% чаще бронировать четырех- и пятизвездочные отели, поскольку страны, где можно снять более бюджетное жилье, закрыты для авиаперелетов с Россией.