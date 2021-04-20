Роскомнадзор потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна России в Instagram

Роскомнадзор направил письмо в адрес Facebook Inc с требованием отменить все ограничения с материалов, содержащих гимн России, сообщает ТАСС.

Регулятор отметил, что соцсеть Instagram, принадлежащая компании, ввела ограничение на публикацию роликов с фрагментами гимна, используя мнимый предлог нарушения авторских прав. В Роскомнадзоре пояснили, почему такие правила в данном случае действовать не могут.

«В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что постоянные попытки западных соцсетей блокировать контент, содержащий флаг или гимн России, оскорбляют граждан страны и призвали проявлять уважительное отношение к официальным символам Российской Федерации.

Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia. YouTube удалил видеоролик главного редактора издания Руслана Осташко, размещенный 17 января на канале издания.