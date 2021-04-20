Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне

Еврокомиссия рассчитывает внедрить систему COVID-сертификатов в Евросоюзе в июне. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, пишет РИА «Новости».

«Еврокомиссия готова оказывать поддержку, чтобы достичь нашей цели — чтобы сертификаты действовали уже в июне», — сказал Шефчович.

В Европе коронавирусом заразились 43 миллиона человек, из них скончались 980 тысяч пациентов.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в Европе, Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».