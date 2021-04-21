В Хабаровске школы получили сообщения о минировании

В Хабаровске школы получили сообщение о минировании. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на городскую администрацию, идет эвакуация.

«Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в несколько школ города. Идет эвакуация», — говорится в сообщении..

Отмечается, что эвакуация ведется в семи школах, в том числе в гимназии № 5 в центре города.

Ранее в Москве администрации трех торговых центров получили сообщения о «минировании».

До этого в Красноярске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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