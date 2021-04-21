В Москве в среду ожидается до +8°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 21 апреля, будет до +8°С. В столице будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +6...+8°С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Будет дуть юго-западный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.