Владивосток накрыл дым из Китая

Владивосток окутал дым от природных пожаров, происходящих в Китае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на специалиста Примгидромета Виктора Чулкова.

«Специалисты лесоохраны утром докладывали, что в крае по данным на утро зафиксировано 146 термоточек, ближайшие пожары — в Надеждинском районе, в Барабаше, они совсем близко от города, через залив. Владивосток затянуло дымом, ощущается запах гари, ветер сейчас слабый в городе, ничего не выдувается», — говорится в сообщении.

По словам Чулкова, 22 апреля характер погоды изменится, и ветер разгонит образовавшийся смог.

Согласно сообщению, людям с заболеваниями сердца и легких рекомендуется не открывать окна, а в городе носить маску.

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