Москвичам рассказали, когда в город вернется хорошая погода

В Москве погода без осадков и с температурой выше нормы прогнозируется в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — предупредил он.

При этом синоптик уточнил, что ждать рекордно теплой погоды в столице пока не приходится.

«Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим», — подчеркнул Варакин.

По словам метеоролога, горожанам остается ждать майскую погоду и наступления весеннего тепла.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге почти на сутки. Автомобилистов попросили быть внимательными за рулем и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В непогоде в среду, 21 апреля, будет виноват активный балканский циклон, добавили синоптики.

Кроме того, синоптик рассказала, сколько будет идти дождь в Москве. При подобной погоде в городе будет облачно, температурный фон станет на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы.