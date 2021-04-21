Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Более четверти россиян приняли решение не брать отпуск летом 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

28% опрошенных россиян решили не брать отпуск летом текущего года и продолжат работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По информации опроса, 18% респондентов собираются провести отдых дома, 17% пока не знают, чем займутся во время отпуска, 10% отдохнут на даче или в деревне и еще 3% — в гостях.

Отмечается, что в путешествие отправятся 24% опрошенных, кроме того, большая часть из них преимущественно выбирает отдых на российских курортах — в Крыму и Краснодарском крае.

Согласно предоставленным данным, из граждан, собравшихся путешествовать в 2021 году, 6% отправятся в Крым, 5% — в Краснодарский край, еще 5% россиян поедут на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург и только 1% планирует посетить Калининградскую область. Поездку за границу планируют 7% россиян.

Анкетирование проходило с 15 по 19 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов, которым уже исполнилось 18 лет. Граждане представляли разные округа РФ.

Ранее туроператоры России рассказали, когда могут возобновиться полеты в Египет. Формирование программ полетов в страну может занять от недели до двух.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.