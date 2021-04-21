На Украине продлили до 30 июня режим ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня. Об этом сообщается в его официальном канале в Telegram.

«Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день в государстве ситуация с COVID-19 стабилизируется как с точки зрения роста числа новых заболевших, так и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему Украины.

«Однако это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплению людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными», — добавил он.

Также он сказал, что необходимо быть аккуратнее и осмотрительнее во время майских праздников и Пасхи.

«В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу с советом церквей и религиозных организаций мы будем обсуждать ситуацию», — сообщил он.

Ранее Харьковская область Украины перешла в «красную зону» эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

На 21 апреля 2021 года в стране зафиксировано 1 974 118 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 12 162 человека.