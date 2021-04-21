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Общество. Новости

Адвокат Аграновский прокомментировал незаконные акции на Дальнем Востоке

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Несанкционированные акции уже по сути не состоялись на Дальнем Востоке, и с точки зрения «хоть какой-то массовости», судя по всему, провалятся по всей России, считает известный адвокат Дмитрий Аграновский.

«Хотя отдельные провокации ещё вполне возможны, и «репрессии» тут ни при чём», — цитирует Аграновского РАПСИ.

Юрист также констатировал, что «идеи нынешних «политэмигрантов» в народе, мягко говоря, непопулярны».

Например, в Петропавловске-Камчатском в поддержку Алексея Навального вышло 30 человек, по данным в УМВД. Задержаний не было.

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