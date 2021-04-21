МВД: всем незаконно находящимся в РФ иностранцам надлежит продлить срок пребывания

Министерство внутренних дел России настоятельно рекомендует всем незаконно находящимся в России иностранцам продлить срок временного пребывания, сообщает РИА «Новости».

«В соответствии с указом президента <...> тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций», — говорится в сообщении ведомства.

МВД имеет в виду указ президента «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения», — подытожили в ведомстве.

Министерство делает все возможное для упрощения и ускорения процессов, необходимых для защиты прав и свобод иностранных граждан в России.

Ранее в МВД заявили о начале разработки законопроекта по легализации мигрантов и лиц без гражданства.