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Общество. Новости

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В переходе на Тверской улице распылили газ

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В подземном переходе на Тверской улице в Москве неизвестные распылили перцовый газ, передает ТАСС.

После распыления газа из перехода выбежало много людей, все они кашляют. Однако обращений к врачам пока не зафиксировано.

Основные группы митингующих в Москве собрались в районе библиотеки им. Ленина и станции метро «Охотный ряд», они скандируют лозунг «Навальному врача!» Колонна движется в сторону Большого театра.

Полиция предупреждает о незаконности акции и просит собравшихся покинуть несогласованный митинг. Наиболее активные участники задерживаются.

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