Байден заявил, что обеспечил 200 млн доз вакцины для американцев за 92 дня

Президент США Джо Байден заявил, что обеспечил 200 млн доз вакцины от коронавируса для американцев за 92 дня своего президентства. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня мы это сделали, сегодня мы преодолели отметку в 200 миллионов доз вакцины за 92 дня президентства, даже меньше чем за 100 дней», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что в США были спасены десятки тысяч жизней благодаря быстрому темпу вакцинации.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 31 811 188 человек, погибли 568 733 пациента. За последние сутки было выявлено 19 тыс. случаев.

Ранее Байден предложил американскому бизнесу компенсировать оплачиваемое время для своих сотрудников, которые проходят вакцинацию.

В качестве компенсации, предпринимателям предлагают оплачивать время, за которое сотрудники предприятий делают прививки. В качестве стандарта такого оплачиваемого отпуска в администрации Байдена назвали временной промежуток до 80 часов, или чуть больше трех дней.