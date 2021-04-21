Минченко: Путин развеял у россиян страх перед войной и экономическим кризисом

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию коснулся тех тем, которые вызывают обеспокоенность россиян, рассказал «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Выступление российского лидера продлилось 78 минут. В своей речи глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики.

«Тут две главных повестки: социально-экономическая и внешнеполитическая. Социологические опросы показывают, что сейчас у россиян два главных страха, первый: экономическое развитие. Люди боятся, что стране не удастся выйти из постковидного кризиса, и это ударит по их благосостоянию», — пояснил эксперт.

По его словам, в этой связи Путин упомянул о масштабной программе восстановления экономики, а также предложил целый ряд адресных мер социальной помощи.

«Второй страх – это страх войны. Ответом на него была очень лаконичная внешнеполитическая часть послания, когда президент сказал, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Россия в последнее время приняла на вооружение новые образца оружия, включая гиперзвуковое, так что бояться нечего», — подчеркнул политолог.

Минченко отметил также, что в ближайшие дни не исключено объявление важных решений властей.

«Инсайдеры говорят, что в пятницу Совет Федерации может принять какое-то важно решение. Кроме того, можно ожидать громких заявлений и на климатическом саммите, в котором Путин примет участие. Также, важным представляется и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию», — подытожил эксперт.