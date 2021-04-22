В Госдепе заявили о прогрессе переговоров США и Ирана по ядерной сделке

У США появился «некоторый прогресс» на переговорах по ядерной сделке с Ираном, которые прошли во вторник, 20 апреля, в Вене. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента высокого ранга, передает ТАСС.

«Мы добились некоторого прогресса, однако мы не находимся в ситуации, которая радикально отличалась бы от той, в которой мы были по итогам первого раунда [переговоров]», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, переговоры были «деловыми, продуктивными», но между сторонами имеется еще «много разногласий, которые нужно будет преодолеть».

В частности, как сообщил представитель Госдепа, во время переговоров была «достигнута большая ясность». «Думаю, США [теперь] лучше понимают, что им необходимо сделать для возвращения к соблюдению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — «Газета.Ru»), Иран лучше понимает, что нужно сделать ему», — сказал чиновник.

Он добавил, что переговоры, «вероятно, будут многораундовыми».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов снять санкции с Ирана, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке.