Valneva приступила к финальному этапу испытаний вакцины от COVID-19

Франко-австрийская биотехническая компания Valneva приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Согласно сообщению, специалисты Valneva начали ключевую третью фазу клинических испытаний «своей инактивированной адъювантной вакцины-кандидата» от коронавируса — VLA2001.

В компании отметили, что во время клинических испытаний этот препарат сравнят с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Испытания вакцины Valneva будут проходить в Великобритании, участниками исследований станут порядка 4 тысяч человек.

Как отметил исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах, препарат компании является «единственной инактивированной кандидатной вакциной» против коронавируса, «которая проходит клинические испытания в Европе».

Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания своей вакцины от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.