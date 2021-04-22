Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

По ее информации, эпицентр стихии находился в 80 км юго-западу от города Сан-Антонио.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 7,5 км.

Данные о пострадавших не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Ранее у берегов Чили случилось землетрясение магнитудой 7,0. После этого из-за угрозы цунами с чилийских антарктических баз было эвакуировано более 160 человек.

На этой неделе землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в Индонезии.