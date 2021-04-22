В Ереване пострадали люди при взрыве автомобиля

В Ереване в результате взрыва автомобиля пострадали люди. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что после сигнала в 07.58 в четверг, 22 апреля, на место происшествия выехали два боевых расчета Ереванского спасательного управления МЧС Армении и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал.

Других подробностей не приводится. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне, 21 апреля, в Сюникской области Армении, в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис, прошли акции протеста против визита премьер-министра республики Никола Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка.

По факту проведенных акций возбудили уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти».