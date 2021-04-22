Москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля

Синоптики ожидают две волны весеннего тепла в Москве до конца текущего месяца, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, первая волна тепла ожидается 22 и 23 апреля, а вторая волна наступит в последние дни месяца. При этом в остальные дни до конца апреля погода в столице будет оставаться по-осеннему прохладной.

«Если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь», – подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве на майские праздники. По его словам, потепление в столице наступит ближе к Дню Победы, 9 мая. В соответствии с прогнозами, в первые дни мая погода в городе будет «нешашлычная»: ночью температура воздуха составит от +1°С до +6°С, днем — от +12°С до +17°С, местами возможны дожди.