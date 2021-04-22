Житель Новосибирска приговорен почти к 9 годам колонии за финансирование терроризма

Первый Восточный окружной военный суд отправил жителя Новосибирска на 8,5 года в колонию строгого режима за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

«УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность сторонника «Катиба Таухид валь-Джихад»*, жителя Новосибирска Акбара Пардаева», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, иностранный гражданин Пардаев, находясь на территории России, активно контактировал с членами террористических организаций из указанных стран.

В 2019 году он регулярно отправлял деньги этим организациям. Кроме того, в ходе общения с членами МТО, используя социальные сети, он пропагандировал терроризм и намеревался отправиться к боевикам для участия в так называемом «джихаде».

Следственный отдел УФСБ в отношении Пардаева возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма).

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбы не допустили совершиться 78 терактам в России за последние два года.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России