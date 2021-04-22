В Севастополе задержали россиянина, передававшего Киеву сведения о Черноморском флоте

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе гражданина России, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что россиянин целенаправленно передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины информацию, составляющую государственную тайну. В ФСБ отметили, что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена).

17 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка по подозрению в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В марте текущего года россиянка Галина Довгополая получила 12 лет колонии по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно материалам дела, она передала секретные сведения украинской военной разведке. В суде сообщили, что Довгополая собирала сведения об авиаполке Черноморского флота России.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.