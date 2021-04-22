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Общество. Новости

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Более 100 тысяч человек подали заявки на четвертый сезон конкурса «Лидеры России»

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Через несколько дней — 26 апреля в 23.59 мск — завершится регистрация на четвертый сезон конкурса «Лидеры России», на участие в котором к данному моменту были поданы свыше 100 тысяч заявок, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг.

Как уже отмечалось, принципиальное отличие этого сезона – новые треки.

Так, в дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, в этот раз появились треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии».

Уже 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта), а еще через неделю стартовал трек «Международный», предназначенный для граждан других стран, которые хотят жить и работать в РФ.

Из Центрального Федерального округа поступило более трети всех отправленных заявок (тут лидер — Москва). Далее идут Приволжский федеральный округ (16,48%), Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет – 27% и от 36 до 40 лет – 26%, рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%.

«В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», – уточнил Комиссаров.

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