Суд арестовал шпионившего за Черноморским флотом россиянина

Суд в Севастополе арестовал россиянина, задержанного за передачу Украине сведений о Черноморском флоте России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крымское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В соответствии с постановлением суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, который передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота. По версии следствия, россиянин целенаправленно передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины информацию, составляющую государственную тайну.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Как считает ФСБ, утечка собираемых россиянином данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.