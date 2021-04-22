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Общество. Новости

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Мавзолей Ленина закроют для посетителей на три недели

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Федеральная служба охраны (ФСО) закроет для посетителей Мавзолей Ленина в Москве на три недели из-за подготовки к мероприятиям по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что допуск к памятнику будет закрыт с 23 апреля по 14 мая 2021 года.

Кроме того, посетители также не смогут подойти к некрополю у Кремлевской стены.

В ноябре прошлого года Мавзолей закрыли из-за пандемии коронавируса. Его открыли для посетителей 17 апреля после профилактических работ, длившихся месяц.

Ранее стало известно, что за несколько месяцев до своей смерти легенда аргентинского футбола Диего Марадона написал завещание с обращением к своим родственникам, чтобы те забальзамировали его тело. Подобным действием Марадона хотел отдать дань уважения Владимиру Ленину, чье тело с 1924 года находится в мавзолее на Красной Площади в Москве.

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