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Общество. Новости

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В России выявили 8 996 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в России выявили 8 996 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране был выявлено 8 271 случай COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 13,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 397 пациентов, полностью выздоровели 8 934 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (682), Московской области (590), Ростовской области (237) и Нижегородской области (193).

За весь период пандемии в России зарегистрирован 4 736 121 случай коронавирусной инфекции, из них 107 103 — с летальным исходом. Вылечились 4 361 807 человек.

Ранее председатель правления Сбера Герман Греф выразил мнение, что России не удастся избежать третьей волны роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако она будет слабее двух предыдущих.

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