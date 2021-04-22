Германия планирует закупить 30 млн доз «Спутника V»

Власти Германии намерены закупить 30 млн доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Об этом сообщает Reuters.

По словам саксонского премьера, закупка российской вакцины запланирована на июнь, июли и август текущего года в случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находятся на продвинутой стадии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.