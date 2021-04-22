Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Германия планирует закупить 30 млн доз «Спутника V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Власти Германии намерены закупить 30 млн доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Об этом сообщает Reuters.

По словам саксонского премьера, закупка российской вакцины запланирована на июнь, июли и август текущего года в случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находятся на продвинутой стадии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.