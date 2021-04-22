Аппарат омбудсмена не получил жалоб по поводу незаконных акций в России

В аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступило ни одной жалобы по поводу несанкционированных акций, прошедших в стране 21 апреля, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», – рассказала Москалькова.

По ее словам, в аппарат московского омбудсмена также не поступило ни одной жалобы. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По данным МВД, незаконные акции 21 апреля прошли в 29 городах России, в них приняли участие около 14,4 тысячи человек. В Москве число участников несогласованных мероприятий составило шесть тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит повода для оценки несанкционированных акций.