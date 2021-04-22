В Москве банковские мошенники обокрали правнука Брежнева

Правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС, лидера СССР Леонида Брежнева стал жертвой банковских мошенников в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что у 36-летнего Дмитрия Брежнева похитили 231 тыс. руб.

По данным издания, мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником кредитного учреждения, заявил, что по картам Брежнева происходят подозрительные операции, поэтому нужно срочно перевести деньги на страховой счет.

Правнук советского лидера выполнил указания мошенника и таким образом лишился указанной суммы.

Согласно открытым источникам, Дмитрий Брежнев проживал в США, окончил учебное заведение в Оксфорде и работал в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники начали использовать запись голоса клиентов банков для оформления кредитов.