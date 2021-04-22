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Общество. Новости

Белгородский губернатор прокомментировал послание президента Федеральному собранию

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал инициативы по поддержке регионов, прозвучавшие в послании президента.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, и предложил заместить долги регионов по коммерческим кредитам свыше 25% доходов бюджетными кредитами. Президент также предложил предоставить субъектам инфраструктурные бюджетные кредиты.

«Главной темой послания наш президент обозначил, что во главе всех усилий органов государственной власти должны стоять проблемы людей», — сказал Гладков.

По его словам, регион приступает к подготовке проектов по решению проблем с инфраструктурой.

«Я уверен, что Белгородская область станет одним из первых регионов, который будет претендовать на получение инфраструктурных кредитов», — добавил он.

Как сказал губернатор, конечная цель правительства региона - сделать все, чтобы каждому человеку в Белгородской области стало комфортно жить.

«Все поручения нашего президента мы разложим в дорожные карты и в ближайшее время нам будет что показать нашим жителям», — заключил Гладков.

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