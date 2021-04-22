Москалькова переизбрана на пост омбудсмена

Государственная дума переназначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, сообщает ТАСС.

Единственным конкурентом Москальковой стал первый заместитель главы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, кандидатуру которого выдвинула фракция ЛДПР.

1 апреля президент России Владимир Путин предложил нижней палате российского парламента переназначить Татьяну Москалькову на пост омбудсмена. Уполномоченный по правам человека назначается на пятилетний срок, Москалькова занимает эту должность с 2016 года.