В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, похитившие более 460 млн руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД России.

Согласно сообщению, более 120 человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. По их словам, они вложились в микрофинансовую компанию, которая расположена в Печатниковом переулке. Организация взяла на себя обязательства ежемесячно выплачивать вкладчикам 17–24% от пая, однако деньги потерпевшим так и не вернули, сказано в заявлении.

«Задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путем мошенничества», — сообщается на сайте МВД.

В ведомстве дополняют, что аферисты работали по принципу финансовой пирамиды: обещали ежемесячные выплаты, первое время исполняли обязательства за счет новых вкладчиков, однако в основном деньги выводились и похищались.

По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших более 460 млн руб. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В данный момент задержанные находятся под домашним арестом, уточняется в ведомстве.

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