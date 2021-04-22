Глыбы льда разрушили набережную в центре Хабаровска

Набережная Амура в Хабаровске получила повреждения из-за резкого выхода льда на пешеходную зону во время ледохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Хабаровского края.

«Произошел выход льда за ограждения на пешеходную зону. Ледоход выломал четыре пролета, сломал четыре бетонные опоры световые», — отметили в министерстве.

По информации ведомства, раньше во время ледохода подобных инцидентов не отмечалось. На данный момент на месте происшествия все в ледовых глыбах, также выставлено ограждение.

«Как лед сойдет, будет проведена оценка состояния набережной, не получила ли повреждения опорная стена и является ли набережная безопасной для посещения людей», — говорится в сообщении.

Амур в в районе Хабаровска очистился ото льда еще на прошлой неделе, а сейчас к городу подошел лед с верхнего течения реки, добавили в дальневосточном Гидрометцентре.

«Из-за того, что Амур в прошлом году замерз при повышенных уровнях после паводка, а зимой толщина льда была на 15-20 см больше, чем обычно из-за холодов, то лед оказался менее готов к вскрытию, получились такие ледовые поля и навалы», — подчеркнули в сообщении.

В прокуратуре начали проверку в связи с происшествием. Сотрудники собираются выяснить располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности такого явления, а также то, какие меры принимались для защиты населения и имущества.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, как будет происходить весеннее потепление в стране.