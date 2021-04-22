АТОР назвала сроки возвращения туристов из Турции и Танзании

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о сроках возвращения организованных российских туристов из Турции и Танзании.

«По нашим оценкам, до 1 мая - период с 15 апреля по 1 мая, две недели - это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции, - в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены», - сказала Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Она отметила, что по оценкам АТОР из Турции должны вернуться более 50 тыс. человек, а из Танзании – около 6 тыс. человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова России заявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Туроператоры получили рекомендацию о временном прекращении продаж путевок в эти страны.

Для тех, кто успел купить туры в Турцию и Танзанию до приостановки авиасообщения, Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями.