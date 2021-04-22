Турция начнет применять вакцину «Спутник V» в ближайшее время

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа анонсировал использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

«Я хочу сообщить, что в ближайшее время начнется применение «Спутника V», — сказал Коджа по итогам заседания научного совета по коронавирусу.

Глава Минздрава страны указал на то, что в настоящее время в Турции организована массовая вакцинация с помощью двух вакцин: CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech и Pfizer — BioNTech. По словам Коджи, Турция также планирует приступить к испытанию третьей вакцины собственного производства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Однако вскоре член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил данную информацию, отметив, что в настоящее время проводятся испытания российского препарата «Спутник V».