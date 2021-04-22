В Госдуме прокомментировали возможность продления майских праздников

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что общее количество праздничных дней в мае указано в Трудовом кодексе, и продлить праздники без внесения поправок в законодательство невозможно. Об этом сообщает газета «Известия».

«Актуален вопрос, связанный с майскими праздниками. Под красивыми заголовками не совсем корректно отдельные СМИ подали информацию о том, что якобы в Минтруде прорабатывается такая возможность. Дают определенный посыл, и у граждан возникают определенные ожидания», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что в текущем году никаких изменений не планируется.

Кроме того, он напомнил, что власти России имеют право перенести выходные дни для удобства россиян. По словам Нилова, необходимо понимать, что продление может стать причиной серьезной нагрузки на экономику.

Ранее президент Конфедерации труда России Борис Кравченко оценил возможность продления майских праздников в стране.

До этого глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников.

12 апреля лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.