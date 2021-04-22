При пожаре в доме в Башкирии погиб 96-летний ветеран

96-летний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Согласно данным ведомства, пожар случился в двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого.

«В ходе тушения пожара обнаружен мужчина, 1925 года рождения. Передан в руки медиков», — уточнили в экстренном ведомстве.

Бригада скорой медицинской помощи констатировала, что ветеран скончался.

Теперь устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, начата проверка.

Ранее балконы квартир загорелись в доме на юге Москвы. В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли шесть человек, одного осматривают медики. Открытое горение удалось сбить.

Помимо того, ликвидацию последствий пожара объявили в Нижегородской области, где произошел взрыв. Причиной взрыва могла стать утечка газа.