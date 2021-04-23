Россия поставила Кубе гуманитарную помощь через ООН

В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Россия поставила Кубе почти 700 тонн продовольствия, сообщает ТАСС.

«Доставленная сегодня продовольственная помощь является истинным отражением искренней дружбы и давних отношений в духе солидарности, которые объединяют Россию и Кубу. Эта поддержка дружественного кубинского народа очень важна как в условиях пандемии COVID-19, так и в ситуации, усугубляемой беспрецедентным усилением экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы», — заявил российский посол в Кубе Андрей Гуськов.

На церемонии передачи продовольствия Острову свободы присутствовали также кубинские официальные лица, а также представитель ВПП в Кубе Паоло Маттеи.

В общей сложности, Россия передала Кубе 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на сумму около 1 млн долларов. Из 11 млн долларов, которые Россия пожертвовала Кубе в рамках ВПП, часть денег пойдет, в том числе, на поддержку системы школьного питания на период 2020–2024 годов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Кубой