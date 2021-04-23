В Польше намерены уничтожить 6 млн голов птицы из-за птичьего гриппа

Польша планирует уничтожить 6 млн голов птицы из-за птичьего гриппа. Об этом сообщил представитель Польской ассоциации производителей птицы Анджей Данеляк в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, с таким большим кризисом страна сталкивается впервые.

Так, с 1 января по 19 апреля в Польше было выявлено 202 очага птичьего гриппа, 69 из них — в Великопольском воеводстве, в котором находилось более 1,5 млн птиц, 64 — в Мазовецком воеводстве, где было 3,7 млн голов птицы.

По данным производителей, птичий грипп бывает у всех видов домашней птицы: кур, уток, индеек, гусей.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах на птицефабрике в Синт-Уденроде обнаружили вспышку птичьего гриппа.

В феврале текущего года в России подтвердился первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа.