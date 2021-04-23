В Иркутской области самодельный самолет потерпел крушение

В Иркутской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета, разбившегося под Краснодаром, погиб. Ми-2 орошал поля и потерпел крушение неподалеку от дороги на Новороссийск. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, но рассматриваются и другие версии.

Авиакатастрофы в ходе сельхозработ происходят в России нередко. В июле 2020 года в Бурятии пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту. Самолет авиакомпании «Феникс» совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить области распыления химикатов над лесами для борьбы с тутовым шелкопрядом. Пассажирами воздушного судна тоже были пилоты — им показывали район для будущей работы. Ан-2 так и не нашли — в конце сентября поиски были прекращены.