Житель Сахалина погиб во время сбора сельди

На Сахалине 65-летний местный житель погиб, собирая сельдь на юго-восточном побережье. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК РФ.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи не смогли установить причину смерти мужчины.

Ранее обвиняемый в убийстве приятеля житель Сахалина покончил с собой в камере следственного изолятора. По версии следствия, 31-летний житель города Анива несколько дней распивал алкоголь в квартире 42-летнего приятеля в компании общих знакомых.

52-летний мужчина начал оскорблять обвиняемого, между ними возник конфликт. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.