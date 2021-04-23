Доцент кафедры МАИ получил 20 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд отправил в колонию на 20 лет доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева по обвинению в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Также он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Отмечается, что Воробьева помимо госизмены также обвиняли в покушении на экспорт из России сырья или материалов, которые могут быть применены при создании оружия массового поражения, средств его перевозки и в отношении которых установлен экспортный контроль, а также в покушении на контрабанду таких веществ, как ядерные материалы или оружие.

На сайте института МАИ приведена информация о том, что Воробьев приступил к работе в учреждении в 2008 году, он является кандидатом технических наук, инженером по специальности «ракетные двигатели».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе гражданина России, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота.

В марте текущего года россиянка Галина Довгополая получила 12 лет колонии по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно материалам дела, она передала секретные сведения украинской военной разведке. В суде сообщили, что Довгополая собирала сведения об авиаполке Черноморского флота России.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.