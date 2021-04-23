Путин пообещал держать ситуацию с пандемией COVID-19 на постоянном контроле

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру Татьяне Голиковой регулярно докладывать ему лично о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Держите меня, пожалуйста, в курсе дела», — подчеркнул он.

По словам Путина, на сегодняшний день во всей стране работа происходит довольно напряженно, однако отметил, что знает о том, что ситуация находится под контролем.

Кроме того, президент России пожелал успехов в данной работе, а также передал самые наилучшие пожелания специалистам.

Ранее Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что за прошедшую неделю в РФ выявили 255 образцов британского штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что они были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,4% заболевших не имели симптомов вируса.

На 23 апреля 2021 в России зафиксирован 4 744 961 случай заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 840 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).