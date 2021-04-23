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Общество. Новости

Съезд РКК единогласно избрал новым председателем Павла Савчука

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Съезд Российского Красного Креста (РКК) в пятницу досрочно прекратил полномочия Раисы Лукутцовой и единогласно избрал новым председателем организации Павла Савчука, говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что всего на съезд РКК было избрано 154 делегата от 78 региональных отделений, а зарегистрировалось в итоге 145.

Кроме того, были избраны рабочие органы съезда.

На мероприятии также были подведены итоги за 2016 – 2020 годы, в результате чего работа организации была признана удовлетворительной.

Как результат, съезд подавляющим большинством проголосовал за новую редакцию устава РКК.

Еще в марте 2021 года руководитель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук был назначен исполнительным директором Российского Красного Креста.

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