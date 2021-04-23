В АТОР рассказали, сколько туристов из России смогут отправляться в Египет ежемесячно

Число россиян, которые готовы поехать на отдых в Египет, составляет около 200 тыс. человек в месяц. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает РИА «Новости».

«Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тыс. путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов», — пояснила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Информация была подтверждена канцелярией президента Египта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Египет пришли к соглашению о возобновлении рейсов между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и РФ.

Недавно заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха.

Кроме того, Египет заявлял о готовности принимать туристов из России.