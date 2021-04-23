В столице 10 деревьев упали из-за сильного ветра

В пятницу, 23 апреля, 10 деревьев упали в разных районах столицы от сильного ветра. Согласно предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА «Новости» представитель оперативного ведомства.

«По состоянию на 16.10 мск в разных районах столицы зарегистрировано падение 10 деревьев, пострадал один человек», — рассказали в экстренной службе.

Одно из деревьев рухнуло на иномарку во дворе дома №19 на Большой Черемушкинской улице.

«Поврежден легковой автомобиль Nissan», — добавил собеседник.

В настоящий момент не уточняется, в каких районах Москвы также упали деревья.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности действует в Московском регионе до 24 апреля из‑за ветра и дождя. В Москве до 21.00 пятницы действует предупреждение об опасной погоде из-за ветра. Его порывы смогут достигать до 17 м/с.

Кроме того, москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля. В остальное время, по словам специалиста «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве установится прохладная погода, напоминающая осеннюю.