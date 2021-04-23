На Кипре ужесточат карантин

Совет министров Кипра намерен ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну. С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 по местному времени.

Ко всему прочему, будут запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки. Для того чтобы покинуть жилище, потребуется отправить специальное уведомление. Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи.

Приостанавливается работа всего общепита, всех магазинов розничной торговли, кроме продуктовых.

Правительство Кипра вводило с 30 ноября прошлого года чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Токио вводится режим ЧС из-за коронавируса. Премьер добавил, что режим ЧС подразумевает рекомендацию местным жителям не покидать свои дома, работодателям перевести 70% сотрудников на удаленную работу.

Помимо того, в Роспотребнадзоре рассказали, зачем привитым сдавать тест на COVID-19.