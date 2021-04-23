Смертность среди вакцинированных Pfizer от COVID-19 втрое выше, чем у AstraZeneca

Смертность среди вакцинированных препаратом Pfizer (технология мРНК) в три раза выше, чем среди тех, кто вакцинирован препаратом AstraZeneca (аденовирусный вектор).

Такой вывод следует из данных, опубликованных в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter.

Были изучены данные по состоянию на 19 апреля о количестве смертей на 1 млн введенных доз вакцины в 13 странах мира.

В расчет же брались ситуации, когда человек получил хотя бы одну дозу вакцины.

Средняя для стран смертность после введения препаратов составляет (на 1 млн введенных доз вакцины) установлена на уровне: Pfizer и BioNTech — 39,4, Moderna — 20,2, AstraZeneca — 12,8, Johnson & Johnson — 7,5, «Спутник V» — 2.

Следующий пост на странице «Спутника V» уточняет, что причины столь «значительных расхождений» в количестве смертей должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.